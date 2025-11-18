Non è passato inosservato l’agnellino che al guinzaglio andava a spasso con il suo proprietario sul lungomare Balai, a Porto Torres. Scena insolita finita subito su Facebook dove ha scatenato lo stupore dei passanti, che prediligono la pista ciclopedonale per godersi il panorama. Un simpatico avvistamento a cui hanno assistito i frequentatori della zona.

C’è chi sceglie di passeggiare davanti al mare del Golfo dell’Asinara insieme al proprio cane e chi, invece, preferisce altre compagnie, con animali docili come i cagnolini che seguono il loro padrone con tranquillità, in una mattinata assolata di novembre. Giusto per non farsi mancare un tocco di campagna, a due passi dal mare.

La scena ha attirato l’attenzione di ciclisti e amanti della corsa, per la tenerezza che suscitano gli agnellini, e qualcuno ha pensato bene di immortalarla. Non succede spesso di vedere i piccoli ovini passeggiare in città. Le immagini hanno fatto il giro del web.

