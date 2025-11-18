Nuovo intervento di riparazione all’acquedotto del Bidighinzu a causa di un guasto che ha provocato disagi a nove comuni del Sassarese. Sul posto le squadre di Abbanoa per limitare i disagi ai Comuni di Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Sorso, Sennori, Osilo, Usini e Uri. I sistemi di telecontrollo hanno riscontrato nella prima mattinata un’improvvisa diminuzione dell’acqua distribuita dall’acquedotto Bidighinzu. I tecnici del pronto intervento di Abbanoa si sono immediatamente mobilitate per individuare il punto di rottura e avviare i lavori di riparazione. Trattandosi di una condotta di grandi dimensioni che si estende per diversi chilometri, i tempi di riparazione e riavvio dell’acquedotto potrebbero richiedere più di 24 ore. Pertanto sonoprevisti in giornata cali di pressione e interruzioni dell’erogazione nei Comuni di Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Sorso, Sennori, Osilo, Usini e Uri. Sono in corso i contatti diretti con i sindaci dei Comuni interessati per gestire al meglio l’emergenza e individuare le utenze sensibili (come scuole o strutture socioassistenziali) che dovessero avere necessità del servizio sostitutivo.

© Riproduzione riservata