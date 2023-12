A Sorso si aprono le porte del Palazzo di Babbo Natale.

L’appuntamento è per oggi, domenica 17 dicembre dalle 16 alle 20, presso il palazzo Baronale che ospiterà per l’occasione, tanti appuntamenti con animazione, spettacoli di magia, baby dance e incontri e foto ricordo con Babbo Natale e i suoi elfi. Per i più piccoli sarà possibile la consegna delle letterine al vecchietto con la barba bianca.

Lunedì 18 dicembre alle 19.30, nella chiesa di San Pantaleo, la compagnia teatrale Abbisumeu presenta il recital “Tu sei Natale!”, con la partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado e dei bambini della scuola primaria. Mercoledì 20 dicembre, alle 18, è prevista l’iniziativa “Ammintendi Nadari in Biblioteca”, ricordi e racconti delle tradizioni natalizie locali.

Giovedì 21 dicembre, alle 20, nella chiesa di Santa Croce, culture a confronto con il concerto di musica corale al quale prenderanno parte i Cantori della Resurrezione di Porto Torres e il Coro Polifonico Paulis di Uri.

© Riproduzione riservata