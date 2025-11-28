Le vie della città di Sorso si coloreranno di voci, musica e testimonianze con la manifestazione Io Valgo 2025, promossa dalla cooperativa sociale San Damiano insieme a scuole, associazioni e realtà del territorio. L’iniziativa, giunta a un appuntamento ormai consolidato, vuole mettere al centro i diritti e la dignità delle persone con disabilità, valorizzando il contributo unico che ciascuno porta alla comunità. La manifestazione prenderà il via alle ore 9 dalla scuola primaria di Santa Maria e attraverserà i luoghi simbolici di Sorso con performance curate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Sorso– Sennori e dalle associazioni partner. Musica, parole e momenti di condivisione accompagneranno i partecipanti fino al “Villaggio dei linguaggi”, presso piazza Marginesu dove la marcia si concluderà alle ore 13.30.

“Ogni persona, nonostante la fragilità, è costruttrice di vita e cittadina protagonista della storia” – ricordava don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. È con questo spirito che la Cooperativa San Damiano rinnova il suo impegno, da oltre vent’anni, accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’evento è realizzato con la collaborazione di numerose associazioni e con il patrocinio dei Comuni di Sorso e Sennori. La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere un momento di festa e consapevolezza. Tra le associazioni presenti quella della Comunità Papa Giovanni XXIII, Istituto Comprensivo Statale di Sorso – Sennori, Pastorale per la disabilità Arcidiocesi di Sassari, Caritas Turritana, Associazione Coro Spirito Gioioso e Angedras Eventi in collaborazione con Il giardino segreto e Atto d’amo, il Sorriso, Associazione Meg, associazione culturale Il Lentischio in collaborazione con Anonima Artijana. A moderare la serata sarà don Luca Collu.

