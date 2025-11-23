Il riciclo e il riuso promossi attraverso il baratto restituendo una nuova vita agli oggetti che non si usano più per scambiarli con altri. L’iniziativa “Baratta e rinnova. La festa del riuso” è nata a Sorso.

Fino al 1 dicembre presso il Centro di Aggregazione Sociale, da lunedì a venerdì alle ore 15.30-18.30, è possibile portare oggetti usati, e anche in occasione dell'evento del 5 dicembre quando ci sarà, dalle 16 alle 18.30, l’apertura ufficiale del baratto. Sarà possibile scambiare oggetti e raccontare la loro storia, vivendo il riciclo come uno scambio di esperienze ed emozioni.

Gli oggetti, al massimo tre per ogni partecipante, devono essere in buone condizioni e cambiano le regole a seconda della fascia di età. Dai 3-11 anni: giochi, peluche, libri, accessori (braccialetti, orecchini, fermagli, elastici, cerchietti per capelli, borsette, occhiali da sole, pochette);!12-24 anni: peluche, accessori, giochi da tavolo e altri giochi, libri illustrati o fumetti, carte, videogiochi originali; 24-100 anni: oggetti per la casa, libri, bigiotteria, accessori. Gli oggetti rimasti saranno donati a sostegno di attività locali.

© Riproduzione riservata