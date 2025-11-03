A Sorso addetti ai lavori dei Comuni di tutta l’isola per l’appuntamento annuale con la giornata di studi dell’Anusca-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe.

La sala del Palazzo Baronale al gran completo venerdì scorso per l’iniziativa organizzata dall’Anusca in collaborazione con il Comitato Provinciale di Sassari e con il patrocinio del Comune di Sorso. Dirigenti e addetti amministrativi provenienti dai comuni di tutta l’isola, e anche della penisola, hanno partecipato alla sessione di formazione con il relatore Anusca Nicolò Cecchini, che ha approfondito il tema "La bussola dell’ufficiale d’anagrafe: orientarsi tra iscrizioni complesse, cancellazioni e sanzioni”. Una mattinata di studi densa di contenuti, alla quale hanno preso parte anche Pier Luigi Mangatia, Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Sorso e consigliere nazionale Anusca e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sechi e gli assessori Andrea Mangatia e Agostino Delogu.

