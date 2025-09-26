A Sorso e Valledoria due medici in pensione, si potenziano gli AscotEcco gli orari a disposizione del pubblico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dal primo ottobre, nei comuni di Valledoria e Sorso, sarà potenziata l’attività dell’Ambulatorio straordinario di comunità territoriali.
In seguito al pensionamento di due medici di medicina generale operanti nei due comuni, il potenziamento degli Ascot si è reso necessario per garantire la continuità assistenziale della popolazione sprovvista di medico.
Nell’ambito 1.3 del Distretto di Sassari, nel comune di Valledoria, in seguito al pensionamento della dottoressa Pinna Maria Ersilia, dal primo ottobre l’Ascot verrà potenziata con ulteriori tre turni settimanali. Nell’ambulatorio di via Caprera, n. 40, (presso ambulatorio Guardia medica), dal prossimo mercoledì il servizio Ascot verrà garantito il lunedì dalle ore 14 alle 19, martedì dalle ore 9.30 alle 13.30, mercoledì dalle ore14 alle 19, giovedì dalle ore 9.30 alle 13.30 e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30. Nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari, nel comune di Sorso, in seguito al pensionamento della dottoressa Iosetta Peruzzu, l’attività dell’Ascot verrà potenziata con l’apertura di ulteriori due turni settimanali nell'ambulatorio di Via Dessì.