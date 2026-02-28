Assegnati dal Comune a Sassari 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Due giorni fa è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle case destinate all’Housing sociale. A coloro che appartengono cioè alla cosiddetta “fascia grigia”, non in grado di accedere al mercato libero perché hanno un reddito troppo basso ma che restano, allo stesso tempo, esclusi dagli alloggi ers a canone sociale.

Per poter usufruire del servizio comunale il parametro stabilito è quello di possedere un indicatore Isee non inferiore a 9mila euro e non superiore a 40mila. Le case si trovano in centro storico, in particolare nell’ex Hotel Turritania. Sarà possibile opporsi al punteggio attribuito solo con il modulo di ricorso pubblicato sul sito del Comune.

