Operazione decoro nel cimitero comunale storico di Ossi dove è emerso un numero importante di tombe in stato di abbandono con degrado di alcune aree concesse ma non edificate. Dopo il censimento dei 750 loculi negli anni 2012-13 e la regolarizzazione dei relativi contratti, adesso si sta procedendo a regolarizzare le due situazioni critiche che riguardano il camposanto nel suo insieme e la parte storica.

A partire dal 2 marzo i proprietari o gli eredi avranno 60 giorni di tempo per risolvere le situazioni contestate, ripristinare, costruire, ed adempiere a quanto previsto dal contratto e dal Regolamento di Polizia mortuaria. Le aree una volta libere verranno assegnate ai nuov utenti mentre le sepolture verranno traslate nei nuovi colombari e le tombe in stato di abbandono demolite. In ogni sepoltura contestata verrà affisso un cartello con indicato i termini entro i quali si chiede il ripristino della situazione di decoro. Trascorso tale termine- circa due mesi - il Comune procederà alla revoca della concessione, procedendo nel caso delle aree, alla assegnazione ad altri richiedenti, nel caso delle tombe, alla traslazione delle salme, con demolizione dei ruderi e assegnazione a nuovi beneficiari.

© Riproduzione riservata