Pugno duro dell’amministrazione comunale di Sassari contro il consumo di alcolici e super alcolici. Il sindaco Nanni Campus ha emanato un’apposita ordinanza con la quale vieta, su tutto il territorio comunale e per tutte le 24 ore, di consumare bevande alcoliche e super alcoliche in aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.

Per consumo, si sottolinea, “si intende il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere”.

Divieto che però non vale per il consumo “nelle aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione in loco”.

Il provvedimento è valido da oggi al 30 settembre: le sanzioni previste vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

