L'ex Mattatoio Comunale di Sassari resta chiuso tra lo sconcerto dei sassaresi. Chi passa in via Duca degli Abruzzi o in via Zanfarino vede una scena che da due anni sembra una foto. Uguale. Il consigliere comunale Mariolino Andria ha sollecitato inutilmente l'amministrazione: «Se i lavori di allestimento risultano conclusi nel giugno 2021 come da atto ufficiale del Settore Lavori Pubblici e manutenzione del Comune di Sassari, perché non viene aperta la struttura data in concessione all'Accademia di Belle Arti?».

Di annuncio ufficioso in annuncio con cadenza semestrale, l'inaugurazione non è mai avvenuta. Nonostante dalla stessa Accademia avessero garantito qualche mese fa che l'inaugurazione era imminente. Su quell'area di 7mila metri quadri (3 mila coperti) tanto si è magnificato in 12 anni di lavori con ben 6 milioni di euro finanziati coi fondi europei e ministeriali. L'allora sindaco sassarese Nicola Sanna ha ceduto all’Accademia “Sironi” di Sassari l'Ex-Ma in comodato d’uso gratuito per 30 anni.

L'idea è quella di farlo diventare una sorta di campus delle arti e dello spettacolo. Gli uffici e le altre aule resteranno nell'edificio storico dall'altro lato della strada, in via Catalocchino, interessato da perenni lavori di restauro.

© Riproduzione riservata