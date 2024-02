L'iniziativa vuole essere un momento di riflessione sul tema dell’educazione, in particolare, l’educazione alle relazioni rispettose, con un focus sul territorio e la volontà di confrontarsi con chi, a vario titolo, si occupa di educazione. L'appuntamento è per sabato alle 17 nella chiesa di Santa Caterina, a Sassari, col convegno dal titolo “Non è mai troppo presto!… per far crescere uomini e donne capaci di relazioni rispettose.”

Organizzato dall’Agesci Zona di Sassari (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) l'evento è stato fatto coincidere con i festeggiamenti per la Giornata del Pensiero.

Il convegno porterà la voce del mondo della scuola, dello sport, della famiglia per toccare temi come l'educazione ai sentimenti, la parità di genere e le relazioni interpersonali tra uomo e donna.

L’incontro sarà moderato da Giangavino Dettori. Dopo i saluti di Giovanni Tanda e Chiara Burreddu, responsabili AGESCI della Zona di Sassari, spazio agli interventi: Laura Useri, assessora alla cultura, politiche educative e pari opportunità della città di Sassari; Don Piero Paulesu, viceparroco di Thiesi; Caterina Cherchi, vicepresidente della Rete delle Donne di Alghero; Gianfranco Strinna, dirigente scolastico del Liceo Statale “Margherita di Castelvì”.

© Riproduzione riservata