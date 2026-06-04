Come si costruisce una carriera nel cinema documentario senza perdersi nel labirinto di fondi, bandi, broadcaster e festival? Come si trasforma un'idea in un progetto solido, capace di reggere il confronto con il mercato europeo? Sono le domande al centro di "Produrre in modo sostenibile", il workshop intensivo di Mente Locale Lab, il progetto formativo promosso dall'Associazione Carta Bianca, organizzatrice del festival Mente Locale – Visioni sul Territorio, in programma dal 23 al 25 luglio a Palazzo Costi, a Ozieri. Collaborano all'iniziativa Fondazione Sardegna Film Commission e Comune di Ozieri.

Il workshop (scadenza iscrizioni il 5 luglio) è destinato a 12 partecipanti, autori, registi, produttori, con un progetto documentaristico in sviluppo o post produzione, per orientarsi al meglio nel mondo del cinema documentario.

I 12 partecipanti selezionati lavoreranno a stretto contatto con due tutor di eccezione: Leena Pasanen, consulente e tutor di cinema indipendente, già direttrice artistica di DOK Leipzig e Biografilm Festival e dal 2023 direttrice artistica di Mente Locale – Visioni sul Territorio, e Stefano Tealdi, produttore e regista di serie documentaristiche trasmesse da RAI, ARTE, France 5, ZDF, Discovery Channel e YLE, e fondatore della casa di produzione torinese Stefilm.

Le prime due giornate saranno dedicate all’analisi dei progetti presentati, per definire le strategie più efficaci per svilupparlo o portarlo a compimento. Il terzo giorno sarà occupato da un location scouting nel territorio di Ozieri, con la scoperta di luoghi di straordinario valore storico e naturalistico, come la Chiesa di Sant'Antioco di Bisarcio, le Grotte di San Michele, il Museo Civico Archeologico "Alle Clarisse" e il Convento di San Francesco.

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