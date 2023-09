Alla scoperta di Ozieri e del Logudoro. In camper e caravan ma anche in bicicletta e a piedi. È un programma ricco e alla portata di tutti quello preparato dall'Associazione Camperisti Torres per il IV Festival del turismo itinerante. Tre giorni, dal 6 al 8 ottobre, con base a Ozieri. Anche la data è stata scelta per dimostrare come la stagione turistica in Sardegna possa andare oltre i mesi estivi.

Partenza il 9 nelle piazze di Ozieri con laboratori di giochi tradizionali, attività per le scuole e orientamento all'arrampicata sportiva.

Fra le attività proposte nei Giardini del Cantaro e nei dintorni del centro logudorese: cicloturismo, mountain bike, canoa e kayak sul lago Coghinas, trekking, battesimo della sella e il Cammino di Santu Jacu. Ci sarà spazio anche per l'enogastronomia e la Rassegna di World Music con Boynares e Clara Farina, il trio di Francesco Piu e l'Uglienta Street Band.

La presentazione si è tenuta nella Camera di Commercio di Sassari perché il festival rientra negli eventi di Salude & Trigu.

