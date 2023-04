C’è una buona notizia per il Comune di Ossi amministrato dal sindaco Pasquale Lubinu: è stata pubblicata la graduatoria finale relativa all'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’Unione Europea.

È previsto un finanziamento di 5 milioni 200mila euro per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde nel territorio del comune del Coros.

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile verranno effettuati tre “carotaggi” nel canale tombato a cura della società Geofisica Sardegna SRL, che ha avuto un incarico per servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica, relativo agli “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato di Ossi”. I tre punti sono all’ingresso di Fundone dal Centro storico, in vicolo serra, e in piazza Gramsci.

