Stamattina tra Esportatu e Bottidda, piccoli centri del Goceano, si è svolta la "Passeggiata in rosa, insieme per la vita". Una manifestazione molto partecipata (tante famiglie e anche molti giovani) in cui si è voluto divulgare alcuni messaggi molto importanti.

Uno sulla salute, l'altro di valenza sociale.

Il primo è che se un tumore viene diagnosticato precocemente aumentano di gran lunga le possibilità di guarigione. Come i tumori al seno ad esempio, che con uno screening preventivo danno la possibilità di guarire al 90% delle ammalate. Il secondo, quello sociale, è "dire basta ai campanilismi e iniziare a cooperare insieme, per qualsiasi tipo di problematica", come hanno sottolineato all'unisono il sindaco di Bottidda Ivo Nieddu e quello di Esporlatu Antonio Fadda, che hanno guidato la passeggiata tra i due centri.

La passeggiata (L'Unione Sarda - Tellini)

Inoltre, tramite l'acquisto di una maglietta, si è dato il contributo all'associazione Komen Italia, particolarmente attiva nella prevenzione dei tumori e che collaborerà (specialmente sui tumori al seno) con l'ospedale Mater Olbia. E proprio alla popolazione di Esporlatu e Bottidda nei prossimi giorni saranno effettuati degli screening tumorali. L'iniziativa, favorita da una bella giornata domenicale, è decisamente riuscita e si è conclusa festosamente al parco comunale Falcone Borsellino di Bottidda.



