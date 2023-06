Si chiama "Progetto Scatole D’argento omaggio a Fabrizio de André" la nuova iniziativa della Pro loco "Bastiano Unali" di Cossoine, presieduta da Piero Foddanu, che sarà presentato mercoledì 5 luglio alle 19, nella casa parrocchiale, e che si terrà venerdì 4 agosto.

«Si è pensato a un esperimento culturale, una sorta di gemellaggio con la terra ligure, sulle orme di un progetto il cui filo conduttore sarà la poetica del grande cantautore genovese - fanno sapere dalla Pro loco -. Una novità assoluta nel panorama artistico nazionale, la quale saprà focalizzare l'attenzione proprio rispetto ai flussi turistici finora avulsi all'evento. Ne scaturirà una rivisitazione dell’arte di Fabrizio de André, in tutt’uno con un progetto realizzato in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori, la filarmonica sestrese, il Coro Nova Euphonia e Città di Sassari, e uno staff di ballerini, tutti insieme sul palco per un totale di oltre 130 artisti. I turisti si sa, sono attratti dalle novità, in particolar modo quelle che esprimono originalità e appeal, quelle capaci di strizzare l’occhio anche rispetto ai diversi attrattori quali il mare e le notti in spiaggia. Un modo diverso di unire la costa e l’entroterra, laddove il visitatore si ritroverà immerso, una volta seguita l’attrazione principale».

© Riproduzione riservata