Si terrà sabato 5 agosto, a Cheremule, la prima edizione del Festival dello sport, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Masia in collaborazione con l’Asd Cheremule. Un programma fitto di appuntamenti che cominceranno alle 10.30, con la lezione di acqua fitness a cura dell’istruttrice Deborah Masia.

Si proseguirà nel pomeriggio dove dalle 18 il campetto comunale ospiterà i tornei di freccette steel darts, organizzato in collaborazione con il Dart Club 4 mori, e di calcio balilla. Dalle 21 spazio alle finali del torneo di calcio a 5.

«Siamo felici, come amministrazione, di poter promuovere appuntamenti di questo tipo. Il dialogo e la collaborazione con le associazioni locali e del territorio in generale sono fondamentali - ha dichiarato l'assessore comunale allo sport, Simone Giuliani -. Il Festival dello sport nasce infatti da una stretta collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica che dopo anni di inattività proprio all’inizio dell’estate in corso ha ripreso vita. La manifestazione è inoltre un modo per coinvolgere persone di tutte le età ed è bello poterlo fare all’insegna dei valori dello sport. Speriamo possa diventare, nel corso degli anni, un appuntamento fisso dell’estate cheremulese».

© Riproduzione riservata