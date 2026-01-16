L’Agenzia Forestas ha pubblicato l'Avviso di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di due conduttori di macchine forestali riservato ai cittadini residenti nei Comuni di Thiesi e Banari, figure in grado di utilizzare strumenti per disboscare, tagliare, segare, estirpare o eseguire altre lavorazioni forestali, curare l'efficienza delle attrezzature, dirigere e controllare l'azione durante il lavoro sul terreno, provvedendo al rifornimento.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate sul portale sardegnalavoro dal giorno 20 gennaio fino alle 14 del 26. Il supporto per l'accesso e l'utilizzo del portale sardegnalavoro.it è fornito dal Punto Digitale Facile del Comune di Banari, dal lunedì al venerdì, dalle ore8 alle ore 14, per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Aspal cpi di Banari. La prova teorico pratica verterà sulla conoscenza delle tecniche per l’utilizzo in sicurezza della motosega, mentre la seconda sarà volta all'accertamento della idoneità fisica resa necessaria dalle funzioni operative dell’Agenzia FoReSTAS nelle campagne antincendio boschivo o in tutti gli interventi di protezione civile nei casi di emergenza sul territorio.

© Riproduzione riservata