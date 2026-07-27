Sardegna verso la quarta ondata di caldo intenso: torna l’anticiclone africano, attese temperature oltre i 40 gradiClima umido e afoso nelle zone costiere e in città, l’assenza di precipitazioni fa rialzare il livello di guardia contro gli incendi
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Ancora poche ore e sull’Italia, Sardegna compresa, arriva la quarta ondata di calore estremo dell’anno con il ritorno, prepotente, dell’anticiclone africano.
Attese temperature nettamente superiori alla media stagionale che potrebbero addirittura durare fino al 10 agosto.
Secondo le previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it., da mercoledì 29 luglio masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa sono attese sul Mediterraneo con il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale che porterà temperature anche oltre i 40 gradi in Sardegna.
Oltre alle temperature elevate, bisognerà fare i conti con l'umidità soprattutto nelle zone costiere e nelle grandi città, dove il clima diventerà afoso.
Le condizioni anticicloniche si accompagneranno inoltre anche questa volta alla quasi totale assenza di precipitazioni, con un ulteriore aggravarsi della siccità e delle condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.
(Unioneonline)