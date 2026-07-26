Incidente stradale nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sulla statale 125, nel tratto tra Arzachena e Olbia.

Per cause ancora da accertare, un’autovettura e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. Sei le persone coinvolte: i due che viaggiavano a bordo dell’auto sono stati affidati al personale dell’elisoccorso, mentre i quattro che viaggiavano sul van, tra cui due minori, sono stati trasportati in ambulanza del 118 all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno degli occupanti dell’auto e i due minori a bordo del van. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con il traffico che ha subito forti rallentamenti.

(Unioneonline/v.f.)

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