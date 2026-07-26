Grande successo per le finali regionali di Miss Mamma 2026 organizzate in Sardegna dall’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus.

Ben ventuno mamme provenienti da tutte le province dell'Isola si sono sfidate a colpi di bellezza , simpatia, defilé e anche in varie prove artistiche: dal canto al ballo alla comicità e alla recitazione.

Le concorrenti in gara erano divise in tre categorie in base alle fasce d’età: la prima categoria è la classica dai 26 anni ai 45 anni, la seconda categoria la gold dai 46 ai 55 anni, la terza categoria è l’ever green dai 56 in su .

Dalla giuria tecnica sono state elette dieci mamme divise fra le diverse categorie in base all’età, quasi una squadra che partirà alle rispettive fasi finali nazionali del concorso .

LE CLASSIFICATE – Per la categoria classica, (dai 26 ai 45 anni), e quindi nuova Miss mamma Sardegna 2026, Mariangela Oggiano 43 anni di Sorso in provincia di Sassari, madre di Melissa di 17 anni, che ha interpretato un famoso pezzo di Soleandro in dialetto Gallurese “Cantico D’amore”. Seconda Deborah Mazzuzzi, 45 anni, di Cagliari e terza Manuela Salis, 45 anni, di Settimo. Quarta Jessica Sanna, 36 anni, anche lei di Cagliari.

La nuova Miss Mamma Gold Sardegna 2026 è invece la quartese Maria Paola Delogu, 53 anni. Seconda Claudia Saba, 50 anni, di Quartucciu e al terzo Daniela Cambuli, 47 anni, anche lei quartese.

Per la categoria Ever Green (oltre 56 anni) sono state elette: al primo posto Miss Mamma Ever Green Sardegna 2026 Floriana Saba, 60 anni di Sinnai, al secondo Susanna Mallocci, 65 anni di Cagliari e al terzo Bruna Lai, 82 anni di Cagliari.

.

© Riproduzione riservata