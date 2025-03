Shawn Crowley è un diplomatico di lungo corso. Con esperienze in fronti caldi: Tripoli, Tel Aviv, Kosovo. Ora è l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia e in questi giorni nella sua missione sarda delinea concrete possibilità di sviluppo per il turismo dell'Isola grazie all'apporto americano.

C'è una base di partenza molto rassicurante: i 70.000 statunitensi che ogni visitano l'Isola. Dato che sicuramente può crescere con indiscutibili benefici per l'economia sarda, come ha sottolineato il diplomatico nell'incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde. E per l'Einstein Telescope c'è il grande interesse delle società tecnologiche statunitensi.

Nel video le dichiarazioni del diplomatico Shawn Crowley e della presidente della Regione Alessandra Todde.

© Riproduzione riservata