Allarme rosso per la Sardegna che si prepara ad affrontare la prossima estate senza elicotteri antincendio. È infatti andata deserta la gara per il noleggio dei velivoli da utilizzare nella campagna contro i roghi, per i prossimi tre anni.

All'apertura delle buste, il 6 febbraio scorso, non è arrivata alcuna proposta da parte delle società che negli anni precedenti avevano vinto la gara e prestato il servizio. «Sarà fatto celermente un altro bando», ha assicurato il comandante del Corpo forestale, Fabio Migliorati che ha spiegato: «Sono cambiate le condizioni, il mercato nel settore degli elicotteri è mutato: tre anni fa era diverso, oggi è in un altro mondo. Le società hanno ritenuto di non partecipare».

Il problema però deve essere risolto. «Stiamo lavorando per trovare una soluzione – continua Migliorati – e non è una questione di soldi o ritardi, i tempi sono stati rispettati da tutti e i soldi ci sono».

