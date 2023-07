Giornata difficile quella di oggi (ma non solo) per la Sardegna.

Per l’Isola la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta per pericolo di incendi innalzandola al livello “alto”, dal colore giallo a quello arancione nella zona di Cagliari.

Come viene sottolineato, la pericolosità in questi casi è caratterizzata da condizioni per cui “ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Ma l’allarme arriva anche dal fronte meteo. Weekend da bollino rosso a Cagliari, dove per oggi e domani c'è l’allerta massima del ministero della Salute. Il bollino rosso (o livello 3) “indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Le temperature si terranno molto elevate sulla Sardegna meridionale e occidentale a partire dalle 12 di oggi, 15 luglio, e fino alle 20 del 18 luglio.

Domenica, lunedì e martedì il fenomeno riguarderà tutta la regione e sarà ancora più intenso.

Le temperature massime potranno superare i 44°C.

