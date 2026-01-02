La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), «un passaggio strategico – viene spiegato – nel percorso di rafforzamento, potenziamento e completamento dell’organico del Corpo avviato dalla Giunta regionale».

Il concorso prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità.

«Con questo concorso – spiega l’assessora regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo – continuiamo un percorso coerente di rafforzamento del Corpo Forestale. Investire sugli ufficiali significa investire sulle competenze, sulla capacità di organizzare il lavoro, di assumere responsabilità e di garantire una risposta efficace alle sfide ambientali che la Sardegna si trova ad affrontare ogni giorno».

Il bando disciplina requisiti, modalità di partecipazione e prove di selezione ed è consultabile sul portale istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione Concorsi e selezioni: sarà possibile partecipare entro il 16 febbraio 2026.

(Unioneonline)

