Nuovi giochi in sei scuole della città di Porto Torres. Nelle scorse settimane si sono conclusi gli interventi di sostituzione e installazione di nuove attrezzature ludiche nelle aree gioco degli istituti scolastici di Borgona, Siotto Pintor, scuola primaria Monte Agellu, asilo Gabriel e scuola primaria Bellieni.

Le opere hanno permesso di rinnovare spazi fondamentali per la socialità e il benessere degli alunni, grazie all’introduzione di nuovi giochi e alla cura delle aree verdi. L’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, e l’assessore alle Manutenzioni, Massimiliano Ledda, sottolineano come questi interventi rappresentino un ulteriore passo nel percorso di miglioramento delle strutture scolastiche: «Gli interventi rientrano nella costante attenzione che l’Amministrazione, in questi anni, ha riservato alle scuole, destinando risorse dedicate per migliorare la qualità della vita scolastica e favorire attività all’aria aperta».

Proseguono gli interventi negli istituti scolastici per garantire ambienti più sicuri, accoglienti e funzionali, con un’attenzione particolare agli spazi dedicati al gioco e al benessere degli studenti.

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