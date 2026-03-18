Porto Torres: nuove aree gioco nelle scuole cittadineInterventi negli istituti Borgona e Siotto Pintor, nella primaria Monte Agellu, all’asilo Gabriel e alla primaria Bellieni
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Nuovi giochi in sei scuole della città di Porto Torres. Nelle scorse settimane si sono conclusi gli interventi di sostituzione e installazione di nuove attrezzature ludiche nelle aree gioco degli istituti scolastici di Borgona, Siotto Pintor, scuola primaria Monte Agellu, asilo Gabriel e scuola primaria Bellieni.
Le opere hanno permesso di rinnovare spazi fondamentali per la socialità e il benessere degli alunni, grazie all’introduzione di nuovi giochi e alla cura delle aree verdi. L’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, e l’assessore alle Manutenzioni, Massimiliano Ledda, sottolineano come questi interventi rappresentino un ulteriore passo nel percorso di miglioramento delle strutture scolastiche: «Gli interventi rientrano nella costante attenzione che l’Amministrazione, in questi anni, ha riservato alle scuole, destinando risorse dedicate per migliorare la qualità della vita scolastica e favorire attività all’aria aperta».
Proseguono gli interventi negli istituti scolastici per garantire ambienti più sicuri, accoglienti e funzionali, con un’attenzione particolare agli spazi dedicati al gioco e al benessere degli studenti.