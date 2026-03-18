Piove dentro le aule. È quanto succede, secondo un’interrogazione urgente dei consiglieri di centrosinistra, negli spazi didattici della scuola dell’infanzia di via Campania a Oristano. Il documento, sottoscritto dai consiglieri Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Speranza Perra e Massimiliano Daga, denuncia «infiltrazioni d’acqua dal tetto, con conseguenti gocciolamenti all’interno delle aule», una situazione che “incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità dell’ambiente scolastico”. Per tamponare l’emergenza, scrivono ancora i firmatari, «alcune classi sono state spostate nel salone», ma la soluzione si è rivelata tutt’altro che adeguata.

Le insegnanti, si legge, «sono state costrette ad adattare tale spazio ad aula, in un contesto non idoneo, con continui passaggi di altre classi e frequenti interruzioni dell’attività didattica». Per i consiglieri «non è accettabile che bambini e personale scolastico si trovino a operare in queste condizioni» e ricordano che è «responsabilità dell’Amministrazione garantire spazi sicuri e adeguati». Da qui le domande rivolte al sindaco e all’assessore competente: «Se siano a conoscenza della situazione descritta”, “quali interventi urgenti intendano mettere in campo per risolvere il problema delle infiltrazioni», «con quali tempi si prevede il ripristino di condizioni normali all’interno della scuola» e «quali soluzioni si intendano adottare nell’immediato per evitare ulteriori disagi a bambini e insegnanti».

© Riproduzione riservata