Servizi socio assistenziali di prossimità a Monteleone Rocca Doria. Sono il frutto del progetto pilota finanziato dal Pnrr- Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini, in termini di benessere fisico, psichico e sociale. Il comune, guidato dalla sindaca Giovannina Fresi, ricevuti 300mila euro dal Piano, intende strutturare un “Centro di Comunità”, come punto di riferimento per l’assistenza socio sanitaria dei propri cittadini, aperto tutto l’anno per 5 giorni settimanali. La missione è pure quella di fungere da raccordo tra il Borgo e le strutture sanitarie e socio sanitarie complesse del territorio limitrofo e regionale. Il servizio è stato affidato alla Cooperativa “Il Quadrifoglio”, a cui gli utenti potranno rivolgersi per informazioni e prenotazioni. L’operazione è andata in porto anche grazie al supporto tecnico amministrativo della Cuc del comune di Alghero nella procedura di gara, e al team dei funzionari del comune di Monteleone Rocca Doria.

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