Si riunisce domani alle 18,30 il Consiglio comunale di Maracalagonis . Tra i punti all'ordine del giorno, l'atto di indirizzo urgente in merto alla Fondanzione Polisolidale, riforma statutaria e della Governance. Al secondo punto ancora, la Fondazione Polisolidale con gli indirizzi e le linee guida. Previste pure le interrogazioni e le interpellanze, l'esame del prezzo delle aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive, anno 2026 e l'esame del Dup, (il Docmento unico di programmazione 2026/2028).

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