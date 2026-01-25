Prosegue l’allerta meteo in Sardegna, sferzata ormai da giorni dal maltempo (QUI TUTTI GLI ARTICOLI).

E nella giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico riguardante Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro. Giallo (criticità ordinaria) il colore dell’allerta, che resterà in vigore, salvo proroghe, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 26 gennaio. Avviso di codice giallo per rischio idrogeologico anche con riferimento al territorio della Gallura.

Le previsioni Arpas per le prossime ore parlano ancora di «cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, diffuse sui settori occidentali con cumulati localmente moderati, e sparse sui settori orientali con cumulati deboli; nevicate a partire dai 1000 metri. Schiarite e attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio».

(Unioneonline)

