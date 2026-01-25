Sardegna, è ancora emergenza meteo: la Protezione civile proroga l’allertaPiogge e rischio idrogeologico dall’Iglesiente alla Gallura, l’avviso valido fino alla mezzanotte di lunedì 26 gennaio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue l’allerta meteo in Sardegna, sferzata ormai da giorni dal maltempo (QUI TUTTI GLI ARTICOLI).
E nella giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico riguardante Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro. Giallo (criticità ordinaria) il colore dell’allerta, che resterà in vigore, salvo proroghe, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 26 gennaio. Avviso di codice giallo per rischio idrogeologico anche con riferimento al territorio della Gallura.
Le previsioni Arpas per le prossime ore parlano ancora di «cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, diffuse sui settori occidentali con cumulati localmente moderati, e sparse sui settori orientali con cumulati deboli; nevicate a partire dai 1000 metri. Schiarite e attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio».
(Unioneonline)