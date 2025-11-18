La sagoma è inconfondibile, ma la veste è del tutto insolita: la Sardegna avvolta dalla polvere del Nord Africa. L’immagine spettacolare è stata scattata sabato 15 novembre dal satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus (Commissione Ue e Agenzia Spaziale Europea) e ritrae la situazione del giorno precedente, quando una tempesta di sabbia proveniente dalle coste africane ha attraversato il Mediterraneo occidentale.

Nella fotografia – spiega la componente di Osservazione della Terra del programma spaziale Ue – si distingue «un fitto strato di polvere sahariana che si estende verso nord, oscurando parzialmente la Sardegna e la Corsica». I toni rossastri della terraferma, tipici delle immagini in falso colore all’infrarosso, evidenziano vegetazione e suoli nudi, mentre il velo chiaro e lattiginoso sul mare e lungo le coste corrisponde alle polveri minerali sospese. Il pennacchio è particolarmente evidente sul versante orientale delle due isole, formando una fascia continua e nebulosa sul Tirreno.

I dati raccolti da Sentinel-3 serviranno agli scienziati per valutare l’impatto dell’episodio sulla qualità dell’aria, contribuendo ai sistemi di allerta nelle regioni più esposte al trasporto di polveri sahariane.

