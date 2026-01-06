Laconi resta senza medico di base. Una notizia che cade come una doccia fredda sulla comunità, che nei prossimi giorni dovrà fare i conti con l’ambulatorio vuoto. A lanciare l’allarme è il sindaco Salvatore Argiolas, con un avviso ufficiale rivolto alla cittadinanza.

«Si avvisano i pazienti della dottoressa Elena Sergheeva – si legge nella comunicazione – che la stessa non sarà in ambulatorio nei prossimi giorni a causa del mancato rinnovo del contratto con la Asl di Oristano». Una situazione che, sottolinea l’amministrazione comunale, si è consumata senza alcun confronto preventivo con il territorio. «Nessuna comunicazione ufficiale è giunta negli uffici comunali – spiega il sindaco – che anzi, nei giorni scorsi, hanno trasmesso una richiesta di chiarimenti all’Azienda sanitaria senza ricevere alcun riscontro».

Il primo cittadino annuncia un intervento immediato per limitare i disagi: «Già da domani mattina cercheremo di contattare i responsabili della ASL di Oristano per evitare ulteriori difficoltà ai nostri concittadini, sempre più spesso costretti a subire decisioni incomprensibili, calate dall’alto, senza alcun coinvolgimento delle amministrazioni locali».

«Una sanità completamente allo sbando», conclude amareggiato Argiolas, chiedendo risposte rapide e soluzioni concrete.

