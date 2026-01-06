Laconi senza medico, il sindaco: «Sanità allo sbando, non ci hanno avvisati»Ambulatorio vuoto: contratto della dottoressa non rinnovato dalla Asl di Oristano
Laconi resta senza medico di base. Una notizia che cade come una doccia fredda sulla comunità, che nei prossimi giorni dovrà fare i conti con l’ambulatorio vuoto. A lanciare l’allarme è il sindaco Salvatore Argiolas, con un avviso ufficiale rivolto alla cittadinanza.
«Si avvisano i pazienti della dottoressa Elena Sergheeva – si legge nella comunicazione – che la stessa non sarà in ambulatorio nei prossimi giorni a causa del mancato rinnovo del contratto con la Asl di Oristano». Una situazione che, sottolinea l’amministrazione comunale, si è consumata senza alcun confronto preventivo con il territorio. «Nessuna comunicazione ufficiale è giunta negli uffici comunali – spiega il sindaco – che anzi, nei giorni scorsi, hanno trasmesso una richiesta di chiarimenti all’Azienda sanitaria senza ricevere alcun riscontro».
Il primo cittadino annuncia un intervento immediato per limitare i disagi: «Già da domani mattina cercheremo di contattare i responsabili della ASL di Oristano per evitare ulteriori difficoltà ai nostri concittadini, sempre più spesso costretti a subire decisioni incomprensibili, calate dall’alto, senza alcun coinvolgimento delle amministrazioni locali».
«Una sanità completamente allo sbando», conclude amareggiato Argiolas, chiedendo risposte rapide e soluzioni concrete.
(Unioneonline/v.f.)