È stato rinvenuto privo di vita un uomo di 64 anni nella serata di oggi a Bosa. L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando l’ambulanza del 118 di Bosa ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer per un soccorso a persona. L’uomo, residente in via Pietro Delitala, non dava notizie di sé da alcuni giorni.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per forzare il portone d’ingresso dell’abitazione. Una volta all’interno, i soccorritori, insieme al personale sanitario del 118, hanno trovato l’uomo già deceduto. Non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Macomer, che hanno effettuato i rilievi di rito, e il medico di guardia di Bosa, incaricato della constatazione ufficiale della morte. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

(Unioneonline/Fr.Me.)

