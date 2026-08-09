In Sardegna altri tre giorni di caldo infernale.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per temperature elevate valido da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto, su tutte le zone interne dell’Isola, dove i termometri – viene segnalato – avranno picchi anche fino a 43 gradi, soprattutto sulla piana di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.

I consigli sono quelli di non uscire nelle ore più calde, ovvero dalle 12 alle 18, e e tenere al riparo soprattutto i soggetti a rischio, ovvero anziani, bambini e persone malate.

(Unioneonline)

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