In Sardegna altri tre giorni di caldo “infernale”: picchi fino a 43 gradiNuova allerta della Protezione civile per temperature elevate da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto
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In Sardegna altri tre giorni di caldo infernale.
La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per temperature elevate valido da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto, su tutte le zone interne dell’Isola, dove i termometri – viene segnalato – avranno picchi anche fino a 43 gradi, soprattutto sulla piana di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.
I consigli sono quelli di non uscire nelle ore più calde, ovvero dalle 12 alle 18, e e tenere al riparo soprattutto i soggetti a rischio, ovvero anziani, bambini e persone malate.
(Unioneonline)