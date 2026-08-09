Via Giotto, via Cornalias, via Aldo Marongiu. Sono solo alcune delle strade di Cagliari dove, da poche settimane, sono comparsi loro: i cordoli stradali. Prima le modifiche alla segnaletica orizzontale, poi i blocchi in cemento, che hanno ristretto le carreggiate, eliminato parcheggi e creato confusione tra gli automobilisti e malcontento tra i commercianti.

I cittadini lamentano segnaletica poco chiara e problemi alla sicurezza. In via Cornalias, per esempio, dove prima c’erano due corsie, ora la carreggiata si restringe e le auto sono costrette a incrociarsi, senza che sia chiaro chi debba avere la precedenza. Il risultato sono automobilisti confusi e rallentamenti, soprattutto in prossimità degli incroci.

Secondo Virgilio Scanu, presidente della Fiab di Cagliari, i cordoli sono stati posizionati correttamente. Quello che manca, invece, è un sistema di ciclabili capace di collegare davvero tutti gli anelli della città, dal centro alle periferie, fino alla municipalità di Pirri.

Veronica Fadda

© Riproduzione riservata