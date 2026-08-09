Scoperta una piantagione di cannabis nelle campagne tra Pimentel e BarraliLa coltivazione illegale individuata dai carabinieri in una zona scoscesa, celata da una fitta vegetazione
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Una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta nelle campagne tra Pimentel e Barrali.
A individuarla sono stati i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” di Abbasanta. La piantagione era celata tra la fitta vegetazione, in una località scoscesa e impervia.
Le piante, di vario fusto ed altezza, al termine degli accertamenti, sono state estirpate e sottoposte a sequestro, al momento a carico di ignoti.
Nel corso del controllo è stato trovato anche un rudimentale sistema di approvvigionamento idrico allacciato abusivamente ad una condotta interrata di proprietà del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.
(Unioneonline)