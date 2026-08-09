Porto Torres, allarme discariche sulla ProvincialeDistese di immondizia sulla Sp34 a causa dei ripetuti “lanci” degli incivili
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Lancio del sacchetto selvaggio ai bordi delle strade, nelle cunette, tra la vegetazione nella periferia di Porto Torres. Distese di rifiuti ai lati della carreggiata, in prossimità della rotatoria del Rosario che mette in comunicazione la statale 131 con la strada provinciale 34 che conduce all’abitato di Stintino. Lontano dagli occhi indiscreti gli automobilisti, spesso utilizzano queste aree per abbandonare i sacchi della immondizia. Un fazzoletto di carta sporco avvolto nel suo involucro di plastica, bottiglie, lattine e vetro. Il finestrino si abbassa da un’auto in sosta o, peggio, in corsa e, in pochi secondi, il rifiuto vola via lasciando dietro una cicatrice ambientale destinata a restare per anni. Episodi che si ripetono costantemente, ogni giorno, ovunque. In città, lungo le provinciali, comnella sp81, dove regnano le discariche a pochi passi dal mare. Comportamenti incivili che si ripetono soprattutto nella bella stagione. Un illecito penale oggi severamente punito dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 che contiene Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti.