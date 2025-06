La Sardegna brucia ancora. Sono 14 gli incendi divampati oggi in diverse zone dell’Isola, 8 dei quali hanno richiesto l’intervento urgente dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Una giornata ad alta tensione per il Corpo Forestale, i volontari e le squadre dell’Agenzia Forestas, impegnati in un’estenuante corsa contro il fuoco.

Ad Arbus, in località Genna Lada, le fiamme hanno lambito pascoli e macchia mediterranea, ma l’intervento coordinato dell’elicottero partito da Villasalto, assieme a squadre a terra di Guspini e volontari locali, ha permesso di domare l’incendio entro le 12:20.

A Funtana e’ Figu, nel territorio di Ardara, un rogo scoppiato in mattinata è stato rapidamente contenuto grazie al supporto aereo del CFVA di Anela. Decisivo l’intervento del Corpo Forestale di Ozieri, che ha impedito il propagarsi del fuoco verso zone più sensibili. Ma un nuovo allarme è scoppiato nel pomeriggio in zona S’Aspru: un vasto incendio è esploso in un’area boscata e le fiamme sono ancora attive. La macchina dell’emergenza si è mossa rapidamente: quattro elicotteri regionali e due Canadair, richiesti a Roma, stanno operando per contenere il fronte. L’area resta critica.

Mentre a Ozieri, in località C. Arca, bruciano boschi e pascoli. Due elicotteri in volo da Anela e Alà dei Sardi, volontari e personale forestale hanno lottato contro le fiamme fino alle 12:22. L’incendio è stato circoscritto prima che raggiungesse aree più estese.

Cea, nel territorio di Ballao è, invece, uno dei fronti più critici: le fiamme sono ancora attive e alimentate dal vento. In azione tre elicotteri regionali e numerose squadre a terra. Le operazioni, coordinate dalle stazioni di Escalaplano e San Nicolò Gerrei, proseguono senza sosta.

A Ottana, in una zona boscata di Su Ponti, l’incendio ha minacciato un ampio tratto di vegetazione. L’intervento aereo da Farcana e le squadre di Bolotana hanno spento il rogo alle 14:32, limitando i danni ambientali.

A Sanluri, intorno al Nuraghe Pusceddu, le fiamme sono sotto controllo entro le 16:00 grazie a un elicottero decollato da Pula e al personale della Stazione Forestale locale. L’incendio ha minacciato per qualche ora una zona storicamente sensibile.

Mentre a Pattada, le fiamme hanno colpito nel tardo pomeriggio. Un elicottero da Anela è ancora in azione mentre le squadre a terra continuano la lotta contro il fuoco.

Le autorità monitorano i focolai attivi, con l’allerta che rimane alta. Le alte temperature, la siccità e il vento stanno creando le condizioni ideali per nuovi inneschi.

