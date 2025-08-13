Ha urinato su un’auto della Polizia di Stato e subito dopo si è fermato in segno di sfida sotto una telecamera di videosorveglianza facendo con la mano il segno di vittoria.

L’episodio è avvenuto nel centro di Olbia, vicino all’area parcheggio di un hotel dove la vettura degli agenti era in sosta, impegnata in un’attività di pattugliamento.

Il protagonista è stato immediatamente identificato anche grazie alla sua poco furba decisione di mostrarsi alla telecamera: si tratta di un tunisino con diversi precedenti e già espulso dal territorio nazionale. L’uomo, deferito per vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate, è stato oggi accompagnato al Cpr di Macomer per concludere l’iter finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata