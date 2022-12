Molto alto – Alto – Medio – Basso – Molto basso.

Sono i livelli di aderenza agli standard di qualità contemplati dal “Programma Nazionale Esiti” di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, per valutare le strutture sanitarie italiane, in ciascuna area di specializzazione.

Il nuovo rapporto è stato diffuso in questi giorni.

Ecco i risultati, relativi alle aree cliniche proporzionali ai volumi di attività, ottenuti dagli ospedali della Sardegna.

Per quanto riguarda la Chirurgia generale , hanno ottenuto il livello Molto alto , indicato con colore verde scuro : il Policlinico Sassarese di Sassari, il Mater Olbia di Olbia, il Madonna del Rimedio di Oristano, il Nostra Signora della Mercede di Lanusei, il Kinetika Sardegna di Quartu Sant’Elena.

Per contro, ecco le strutture valutate, sempre in relazione alle aree cliniche proporzionali ai volumi di attività, come meno aderenti agli standard di qualità.

Per quanto riguarda la Chirurgia generale , hanno ottenuto il livello Molto basso , indicato con colore rosso: l’Ospedale Civile di Ozieri, il Giovanni Paolo II di Olbia, il Santissima Trinità di Cagliari, il Sirai di Carbonia, le Cliniche San Pietro di Sassari, il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, l’Ospedale Civile di Alghero e l’Ospedale di Iglesias.

