Su proposta dell'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il finanziamento di interventi per persone affette da particolari patologie, a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza. È stato stanziato un importo complessivo di 59 milioni e 150.000 euro per il biennio 2025-2026: 58 milioni e mezzo sono destinati ai Comuni, mentre 500.000 euro sono destinati alle Aziende sanitarie locali e all'ente gestore dei Plus di Oristano per le spese di trasporto dei disabili.

Approvato anche il "Nomenclatore della specialistica ambulatoriale", basato sulla media tariffaria delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia e Toscana. Il nomenclatore è entrato in vigore da oggi. Il "Catalogo delle prestazioni mediche specialistiche ed esami" potrà essere aggiornato e modificato con determinazione del direttore del Servizio competente per materia presso la direzione generale della sanità. Le prescrizioni emesse entro la giornata di ieri, 29 dicembre 2024, conservano ai fini della prenotazione la validità definita dalle norme regionali vigenti al momento della prescrizione. La validità delle ricette emesse dal 30 dicembre è stabilita in massimo 180 giorni. La ricetta conserva la propria validità fino alla data di effettiva erogazione se le prestazioni sono prenotate entro la scadenza dei 180 giorni.

Viene infine istituita, al fine della compensazione della mobilità sanitaria extraregionale, la tariffa dell'osservazione breve intensiva (Obi) a cui non segua ricovero. La tariffa entrerà in vigore dall'1 gennaio 2025.

