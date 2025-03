Cinque mesi fa, nel "Piano d'urto" da 13 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa, c'era (anche) una voce dedicata alla colonscopia, 750mila euro per un'accelerata dell'esame diagnostico più difficile da fare. Ebbene, oggi tutto è come sempre: la colonscopia non è prenotabile, da nessuna parte nell'Isola.

L'elenco delle prestazioni irraggiungibili è lungo, e il richiamo del ministro della Salute Orazio Schillaci alle Regioni (tutte indistintamente) – ha parlato di «situazioni indegne», di «quadro non più tollerabile» – per la Sardegna è ampiamente giustificato.

A Cagliari, ad esempio, non ci sono spazi per le visite nefrologiche, reumatologiche, allergologiche, immunologiche; per una visita endocrinologica c'è qualche data a dicembre, prima, a luglio a Carloforte; per una gastroenterologica ad aprile dell'anno prossimo, per una visita oculistica a breve bisogna andare a Sorgono.

