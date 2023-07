«Penso che questa squadra alla guida della Regione stia lavorando bene - ricordo che sono gli anni del Covid, dell'inflazione, della guerra - e sta sbloccando tante opere ferme da tanto tempo. Ma da autonomista dico che l’ultima parola spetta sempre ai territori e in questo caso ai sardi».

Così il leader della Lega Matteo Salvini sull'ipotesi di ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione.

A Cagliari, a margine dell'inaugurazione del nuovo distretto della Cantieristica navale, il ministro delle Infrastrutture ha ribadito di essere «un autonomista: per questo dico che il prossimo governo della Sardegna si deciderà in Sardegna: non ci sono tavoli nazionali a Roma o Milano per decidere il destino di quest’Isola. Ovviamente come Lega ci stiamo rafforzando».

