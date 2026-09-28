Sono 113, secondo il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, i comuni sardi che hanno aderito alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Significa che gli enti locali hanno approvato l’applicazione locale dell’iniziativa governativa sui debiti con l’erario contratti su tasse e imposte comunali. In caso di adesione da parte del contribuente debitore, si dovrà pagare solo il capitale (quindi la tassa non versata) oltre alle spese di notifica, mentre sono escluse sanzioni, interessi e aggio.

Tra gli esempi indicati figurano Imu, Tari, bollo auto e multe stradali le cui pratiche sono affidati all’Agenzia delle Entrate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

I contribuenti potranno presentare domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le modalità che l’Ader dovrà pubblicare entro il 15 ottobre. Sarà poi possibile versare la prima rata (che potrebbe essere unica) entro il 31 marzo 2027 o dilazionare il pagamento fino a 54 rate bimestrali.

Ecco, in ordine alfabetico, l’elenco dei Comuni sardi che hanno aderito all’iniziativa.

Ala dei Sardi (OT)

Alghero (SS)

Arbus (VS)

Ardauli (OR)

Aritzo (NU)

Arzachena (OT)

Arzana (OG)

Austis (NU)

Badesi (OT)

Ballao (CA)

Bauladu (OR)

Baunei (OG)

Belvì (NU)

Bono (SS)

Borore (NU)

Buddusò (OT)

Calangianus (OT)

Carbonia (CI)

Castelsardo (SS)

Cuglieri (OR)

Desulo (NU)

Domus de Maria (CA)

Dorgali (NU)

Dualchi (NU)

Fonni (NU)

Galtellì (NU)

Giba (CI)

Girasole (OG)

Golfo Aranci (OT)

Gonnosfanadiga (VS)

Guamaggiore (CA)

Iglesias (CI)

Ilbono (OG)

Illorai (SS)

Ittiri (SS)

La Maddalena (OT)

Lanusei (OG)

Loceri (OG)

Lodè (NU)

Lula (NU)

Macomer (NU)

Mara (SS)

Maracalagonis (CA)

Milis (OR)

Monastir (CA)

Monserrato (CA)

Muravera (CA)

Noragugume (NU)

Nuoro (NU)

Nurallao (CA)

Olbia (OT)

Oliena (NU)

Olmedo (SS)

Oniferi (NU)

Orani (NU)

Orgosolo (NU)

Orosei (NU)

Ortacesus (CA)

Osilo (SS)

Ovodda (NU)

Ozieri (SS)

Pabillonis (VS)

Palau (OT)

Pattada (SS)

Perdaxius (CI)

Piscinas (CI)

Porto Torres (SS)

Posada (NU)

Quartu Sant’Elena (CA)

Quartucciu (CA)

San Giovanni Suergiu (CI)

Sanluri (VS)

Santa Maria Coghinas (SS)

Santa Teresa Gallura (OT)

Sant’Anna Arresi (CI)

Sant’Antioco (CI)

Sant’Antonio di Gallura (OT)

Sardara (VS)

Sarule (NU)

Sassari (SS)

Selargius (CA)

Seneghe (OR)

Sennori (SS)

Serdiana (CA)

Serri (CA)

Sestu (CA)

Settimo San Pietro (CA)

Silanus (NU)

Sinnai (CA)

Solarussa (OR)

Stintino (SS)

Tempio Pausania (OT)

Terralba (OR)

Tertenia (OG)

Teti (NU)

Thiesi (SS)

Tissi (SS)

Torpè (NU)

Torralba (SS)

Tortolì (OG)

Triei (OG)

Tula (SS)

Uri (SS)

Urzulei (OG)

Usini (SS)

Valledoria (SS)

Villa San Pietro (CA)

Villagrande Strisaili (OG)

Villaputzu (CA)

Villasimius (CA)

Villaspeciosa (CA)

Zeddiani (OR)

Zerfaliu (OR)

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