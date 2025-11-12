Brutta disavventura questo pomeriggio a Roma per l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, che durante una visita al ministero delle Imprese e del Made in Italy è scivolato accidentalmente, finendo contro la vetrata “La Carta del Lavoro”, realizzata da Mario Sironi e completata nel 1932, danneggiandone la parte inferiore destra.

L’assessore ha confermato l’accaduto, esprimendo rammarico per l’incidente: «Sto bene, ho riportato solo qualche contusione, ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno che si è verificato».

