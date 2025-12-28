Maturi, studiosi e donatori volontari. Ventidue giovani ogliastrini hanno ricevuto gli attestati dell’Avis provinciale: sono i vincitori degli assegni di merito per lo scorso anno scolastico. Storie di giovani che si sono distinti negli studi e nel sociale confermandosi assidui donatori di sangue. La cerimonia si è tenuta, in un clima festoso, ieri a Lanusei alla presenza, fra le altre, della presidente provinciale dell’Avis, Luciana Mirai, del consigliere regionale della stessa associazione di volontariato, Luca Russo, nonché presidente della sezione di Tortolì (in sala anche il suo vice, Virgilio Lai), dei massimi dirigenti delle sezioni comunali di Lanusei (Salvatore Marci), Villagrande (Mario Tosello), Tertenia (Tiberio Deiana), Bari Sardo (Maria Grazia Loi) e Jerzu (Mario Luigi Muceli) e del presidente onorario dell’Avis Ogliastra, Carmine Arzu. Sono stati consegnati sei attestati per il bando regionale, dieci per quello provinciale e altri sei delle comunali di Lanusei, Tortolì e Villagrande. «I ventidue ragazzi - hanno detto i rappresentanti dell’associazione - hanno dimostrato la loro maturità visto l’impegno nello studio e nel dono del sangue». Annunciando l’apertura dei bandi per i donatori che si sono laureati nel 2025 e i diplomandi dell’anno scolastico in corso, la presidente Mirai, in carica dal 2021, si è detta speranzosa affinché i valori del rispetto e della solidarietà espressi dai ragazzi diventino sentimenti condivisi e sentiti nella vita di tutti i giorni.

