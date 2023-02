Per il ritardo dell’aereo Easyjet che doveva partire ieri sera da Malpensa in direzione Cagliari, i passeggeri potranno chiedere un rimborso come previsto dal Regolamento comunitario 261/2004.

Il volo EJU2877 – spiega ItaliaRimborso - era schedulato per le 19 di domenica ma i viaggiatori sono stati riprotetti solo questa mattina, il disguido ha avuto ripercussioni anche sulla successiva tratta Cagliari-Milano con partenza prevista per le 21.10, anche in questo caso con riprotezione questa mattina.

La compensazione per i ritardi ammonta a 250 euro.

