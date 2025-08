Disagi per gli automobilisti la prossima settimana a Sassari. Verranno chiuse al traffico via Buccari e viale San Francesco, dalle 8 alle 18, lunedì 4 e mercoledì 6 agosto.

Questo per consentire di continuare i lavori in sicurezza, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune, di manutenzione straordinaria e bitumatura sul tratto terminale di via Buccari e la traversa di viale San Francesco che si affaccia sull'incrocio con la via Buccari. In programma anche divieti di fermata e sosta per garantire il passaggio dei mezzi.

Il cantiere è stato aperto ora dal Comune per ridurre al minimo i disagi. Inoltre il settore Infrastrutture della Mobilità ha deciso di attendere la conclusione dei lavori di posa della fibra, in corso in questi giorni, in maniera tale da evitare manomissioni sul nuovo manto.

