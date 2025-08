Sarà l’Orchestra jazz della Sardegna a ricevere, il 12 agosto a Sassari in piazza Santa Caterina, il Candeliere d’oro speciale. “Un’eccellenza nel campo dell’arte- motiva il riconoscimento la giuria presieduta dal sindaco Giuseppe Mascia -che è partita da Sassari e nella sua lunga storia è stata capace, unica orchestra jazz nell’isola, di attrarre e far crescere talenti musicali che si sono affermati professionalmente in campo nazionale e internazionale”. Nata nel 1986 e attiva fino al 1996 come Blue Note Orchestra, è formata da 18 musicisti che hanno fatto della duttilità il loro punto di forza muovendosi lungo un repertorio che ha spaziato dalla swing-era al jazz contemporaneo passando per fusion, rock, musica italiana d’autore, world music e musica sarda, musica caraibica e brasiliana, fino a sconfinare nel territorio classico-contemporaneo. La valorizzazione dei giovani talenti musicali è stata una delle costanti dell’Orchestra, insieme a Scrivere in jazz, giunto alla sua 18esima edizione, concorso internazionale in composizione e arrangiamento per orchestra Jazz, tramite il quale ha valorizzato e fatto conoscere Sassari. “Rappresentano un’eccellenza di Sassari- spiega il primo cittadino -e la testimonianza di quello che la cultura può fare per far crescere una comunità e farla dialogare con il mondo”. “Sono contento- afferma Gavino Mele, presidente dell’associazione- credo che questa scelta voglia valorizzare un’idea di fondo, ossia quella che è possibile raggiungere traguardi ambiziosi anche partendo da zero, grazie alla passione, all’impegno e alla volontà”. Della commissione che ha scelto di premiare quest’anno l’Orchestra Jazz della Sardegna fanno parte, oltre al sindaco, l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, il presidente dell’Intergremio, Fabio Madau, la dirigente del settore Cultura, Marge Cannas, lo storico e scrittore Antonello Mattone, già componente della Commissione storica della Faradda, lo storico e scrittore Paolo Cau, già direttore dell’Archivio storico comunale, e Cosimo Filigheddu, giornalista, scrittore, drammaturgo e cultore della storia locale. Il premio sarà consegnato durante la cerimonia di assegnazione di quello che è stato ribattezzato negli anni come il “premio della nostalgia”.

Dalle 19.30 del 12 agosto, in piazza Santa Caterina, si attribuirà infatti il Candeliere d’oro, che premia il sassarese che da più tempo risiede all’estero, il Candeliere d’argento, assegnato al concittadino che da più tempo risiede in un altro Comune d’Italia, e il Candeliere di Bronzo, per premiare il non sassarese che risiede in città da almeno cinquant’anni.

© Riproduzione riservata